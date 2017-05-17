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СМИ рассказали о возможных угрозах раскрытия секретной информации Трампом

02:5817.05.2017
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© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жизнь израильского тайного агента, внедренного в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, поставлена под угрозу в связи с возможным раскрытием президентом США Дональдом Трампом секретной информацией в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

По данным телеканала, израильский агент предоставил США разведданные, включая возможный план боевиков ИГ* сбить следующий в США самолет при помощи бомбы, заложенной в ноутбук. Как полагают американские чиновники, системы проверки в аэропортах могут не зафиксировать подобную бомбу.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : МИД России
В США сенатор считает рассказавшего о беседе Трампа и Лаврова "предателем"
Как отмечает телеканал, предоставленная информация была достаточно надежной, о чем свидетельствует тот факт, что США рассматривают возможный запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах, следующих из Европы. По словам чиновников, эта информация была предоставлена США при условии, что ее источник останется анонимным.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в министерстве внутренней безопасности США сообщило, что страна может распространить запрет на провоз ноутбуков в салоне самолетов, направляющихся в Соединенные Штаты, не только на Европу, но и за ее пределы.

Ранее американские авиационные власти запретили провозить ноутбуки в ручной клади на рейсах в США из ряда аэропортов Ближнего Востока. Власти США также подтвердили, что возможно решение о распространении этого запрета на ряд европейских аэропортов. Эти меры объясняют необходимостью обеспечивать безопасность от террористических угроз.

 

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