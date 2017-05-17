СМИ рассказали о возможных угрозах раскрытия секретной информации Трампом

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жизнь израильского тайного агента, внедренного в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, поставлена под угрозу в связи с возможным раскрытием президентом США Дональдом Трампом секретной информацией в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.
По данным телеканала, израильский агент предоставил США разведданные, включая возможный план боевиков ИГ* сбить следующий в США самолет при помощи бомбы, заложенной в ноутбук. Как полагают американские чиновники, системы проверки в аэропортах могут не зафиксировать подобную бомбу.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в министерстве внутренней безопасности США сообщило, что страна может распространить запрет на провоз ноутбуков в салоне самолетов, направляющихся в Соединенные Штаты, не только на Европу, но и за ее пределы.
Ранее американские авиационные власти запретили провозить ноутбуки в ручной клади на рейсах в США из ряда аэропортов Ближнего Востока. Власти США также подтвердили, что возможно решение о распространении этого запрета на ряд европейских аэропортов. Эти меры объясняют необходимостью обеспечивать безопасность от террористических угроз.