Штаб Трампа: в администрации есть чиновники, занимающиеся саботажем

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. В администрации США есть чиновники, которые занимаются саботажем, заявляют в штабе президента США Дональда Трампа.

Избирательный штаб Трампа продолжает работать и после выборов, собирая средства среди сторонников президента, который уже заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году.

"Вы знали, что СМИ были готовы достать нас (Трампа и его сторонников – ред.). Но, к сожалению, это не только фальшивые новости… Есть люди внутри нашей невыборной бюрократии, которые хотят саботировать президента Трампа и все движение "Америка прежде всего", — говорится в сообщении штаба.

Штаб также напоминает о предвыборном обещании президента "осушить болото", под которым понималась борьба с чиновниками и политиками в Вашингтоне, которые, по мнению Трампа, не работают во благо американцев.

"Президент Трамп уже начал уборку дома, но каждый день будет тяжелая битва, и мы должны быть готовы идти в окопы, чтобы дать отпор (противникам Трампа – ред.)", — образно пишут авторы послания, призывая пожертвовать на эту борьбу 1 доллар.

Наибольшее негодование и беспокойство Трампа вызывают многочисленные утечки закрытой информации из его администрации в СМИ.

Так, в понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*.

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

*Террористическая организация, запрещенная в России.