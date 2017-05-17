В ЛНР выдают около 200 паспортов в сутки, заявил Плотницкий

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в интервью газете "Известия" заявил, что в настоящее время в республике выдают около 200 паспортов в сутки.

Он уточнил, что на данном этапе выдано около 50 тысяч документов. Также глава ЛНР добавил, что в ближайшее время планируется увеличить темп в полтора-два раза.

"После исторического решения Владимира Путина о признании наших паспортов количество заявок на их выдачу резко увеличилось, но наши мощности таковы, что мы можем выдавать около 200 паспортов в сутки", — сказал он.

Президент Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.