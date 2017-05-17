Трамп мог препятствовать правосудию, считает американский сенатор

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор США Ангус Кинг заявил во вторник, что если публикации с обвинениями в адрес президента Дональда Трампа подтвердятся, то его могут привлечь к ответственности за воспрепятствование правосудию.New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает.
"Если это подтвердится, это подходит очень близко к определению воспрепятствования правосудию", — сказал Кинг, который не входит формально в какую-либо из двух партий. Он напомнил, что в случае подобных обвинений палата представителей конгресса решает, начать ли процесс импичмента президенту.
Согласно публикации New York Times, экс-директор ФБР Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме, поскольку был поражен его словами.
Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.
Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.
После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.