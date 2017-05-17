Пушков прокомментировал запрет на работу российских сайтов на Украине

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "бездарнее и вреднее" для украинского народа, чем запрет на российские интернет-ресурсы, может стать только отказ президента Украины Петра Порошенко от безвизового режима с Россией.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.

"Бездарнее и вреднее для украинцев, чем запрет на российские интернет-ресурсы, может стать только отказ Порошенко от безвизового режима с Россией", - написал он в своем микроблоге в Twitter.