Пушков прокомментировал запрет на работу российских сайтов на Украине

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "бездарнее и вреднее" для украинского народа, чем запрет на российские интернет-ресурсы, может стать только отказ президента Украины Петра Порошенко от безвизового режима с Россией.
"Бездарнее и вреднее для украинцев, чем запрет на российские интернет-ресурсы, может стать только отказ Порошенко от безвизового режима с Россией", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Бездарнее и вреднее для украинцев, чем запрет на росс. интернет-ресурсы, может стать только отказ Порошенко от безвизового режима с Россией.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 мая 2017 г.