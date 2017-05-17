В США сенатор считает рассказавшего о беседе Трампа и Лаврова "предателем"

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джеймс Риш считает предателем чиновника администрации США, который ранее рассказал журналистам подробности беседы президента Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Трамп принял Лаврова в Белом доме 10 мая. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*.

"Есть предатель, который рассказал об этом Washington Post. И я бы хотел, чтобы Washington Post назвала его", — заявил Риш в эфире телеканала CNN.

Ведущий телеканала на это заметил, что "источники (СМИ – ред.) держатся в секрете, и вы об этом знаете".

"Я думаю, если они (администрация США – ред.) найдут его, они привлекут его к ответственности", — сказал сенатор.

Риш также отметил, что президент США имеет право раскрывать любую секретную информацию, и напомнил, что в 2016 году именно это делал президент Барак Обама, когда рассказывал российскому лидеру Владимиру Путину о "вмешательстве РФ" в выборы в США. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Трамп и его администрация второй день подвергаются критике со стороны политических оппонентов и оппозиционных СМИ за "раскрытие секретной информации".

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

*Террористическая организация, запрещенная в России.