Губернатор в Венесуэле обвинил оппозицию в нападениях на полицейские посты

МЕХИКО, 17 мая – РИА Новости. Губернатор венесуэльского штата Тачира Хосе Виельма Мора обвинил во вторник оппозицию в нападениях на посты полиции и национальной гвардии.

"Мы заявляем, что была подготовлена атака на девять постов национальной боливарианской гвардии, национальной боливарианской полиции и полиции штата Тачира, этот план был организован военизированной мафией", — приводит портал Noticias24 слова Моры.

По его словам, атаки состоялись после визита на территорию штата группы оппозиционных депутатов, которые якобы причастны к событиям. В результате нападений были ранены в общей cложности 20 полицейских, убиты два человека, а также сожжены полицейские участки. Подтверждения от других источников данной информации пока нет.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.