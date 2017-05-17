В районе Бермудского треугольника исчез самолет

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Небольшой самолет MU-2B с четырьмя людьми на борту пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду, передает Рейтер со ссылкой на береговую охрану США.

На борту находились жители Нью-Йорка с двумя детьми в возрасте 10 и 4 лет.

Самолет вылетел из Пуэрто-Рико в понедельник в 11 часов утра по местному времени, около двух часов дня связь с ним была потеряна.

В момент исчезновения воздушное судно находилось на высоте более 7 тысяч метров над Эльютерой — одним из Багамских островов. Береговая охрана начала поиски самолета в этом районе.

Район в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико известен как "Бермудский треугольник", в котором якобы происходят аномальные явления, в том числе таинственные исчезновения кораблей и воздушных судов. Подобные происшествия связывают с тем, что регион сложен для навигации.