Хейли не согласна с Путиным в том, что нужно прекратить запугивать КНДР

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпред США при ООН не согласилась с высказыванием президента России Владимира Путина о необходимости прекратить запугивать КНДР.

"Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться", — сказала Хейли журналистам в ООН.

По ее словам, последний пуск КНДР был, в том числе и сигналом для РФ, так как произошел близко к границам страны.

"Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону", — заявила американский постпред перед заседанием СБ ООН по КНДР.

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай в понедельник заявил, что последний ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России. Однако подобные действия, по словам российского лидера, провоцируют развитие конфликта, "и ничего в этом хорошего нет". Президент РФ заявил, что в любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания Москва считает неприемлемыми. По его словам, нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем.

Испытание ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.