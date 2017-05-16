Хейли не согласна с Путиным в том, что нужно прекратить запугивать КНДР

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпред США при ООН не согласилась с высказыванием президента России Владимира Путина о необходимости прекратить запугивать КНДР.
"Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться", — сказала Хейли журналистам в ООН.
По ее словам, последний пуск КНДР был, в том числе и сигналом для РФ, так как произошел близко к границам страны.
"Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону", — заявила американский постпред перед заседанием СБ ООН по КНДР.
Испытание ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.