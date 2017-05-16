На Украине грозят штрафами за невыполнение указа об антироссийских санкциях

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации предупредила интернет-провайдеров о штрафах за невыполнение решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и веб-ресурсов.
"Обращаем внимание операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", — говорится в сообщении на сайте комиссии.