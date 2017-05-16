На Украине грозят штрафами за невыполнение указа об антироссийских санкциях

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации предупредила интернет-провайдеров о штрафах за невыполнение решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и веб-ресурсов.

"Обращаем внимание операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", — говорится в сообщении на сайте комиссии.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".