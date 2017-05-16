В Харькове прошла акция протеста против блокировки "ВКонтакте"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. В Харькове пользователи, владельцы и администраторы пабликов "ВКонтакте" провели акцию протеста против блокировки соцсети, сообщается на сайте города "057.ua".

У Харкові — мітинг проти блокування соціальної мережі "Вконтакті" в Україні. pic.twitter.com/91nmbJPy1t — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 16 мая 2017 г.

"Мы против запретов чего-либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не меньше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", — приводит сайт слова администратора одного из харьковских пабликов Дмитрия Чубенко.

По данным интернет-ресурса, из-за внезапности запрета участники акции не собрали большое количество людей, однако обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступает в силу со дня опубликования.