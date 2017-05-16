В ОП прокомментировали запрет Киева на георгиевскую ленточку

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Принятие украинскими властями закона о применении штрафов и ареста за ношение георгиевской ленты на Украине направлено не против России, а против собственных граждан, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Верховная рада Украины во вторник приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

"Киевское руководство, видимо, считает, что вместе с безвизовым режимом оно де-факто получило приглашение на вступление страны в ЕС, и сейчас делает все, чтобы показать, что готово полностью разорвать все связи с Россией. При этом они принимают решения, такие как запрет георгиевских лент, не против нашей страны, а против собственного народа. И я считаю, что это уже верх цинизма и бесчеловечности", — сказала Сутормина РИА Новости.

"По сути, они уничтожают те символы, которые духовно связывают наши народы, напоминают о том, что только благодаря объединению сил мы смогли победить самого страшного врага для всего человечества — фашизм", — добавила она.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.