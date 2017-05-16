Белый дом заявил, что утечки информации подрывают нацбезопасность США

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Утечки информации в СМИ подрывают национальную безопасность США, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

По словам Спайсера, утечки информации в СМИ "опасны". Тот факт, что кому-то был предоставлен доступ к подобной информации, "подрывает национальную безопасность" США, отметил представитель Белого дома.

Спайсер отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения, что страной, поделившейся данной секретной информацией с США, является Израиль. При этом, представитель Белого дома добавил, что Вашингтон "ценит отношения с Израилем по обмену информации".

Президент США как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но критики Трампа утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам американского президента, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.