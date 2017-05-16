На Украине рассказали, во сколько обойдется блокировка российских сайтов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и миллиард долларов.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — сказал Федиенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, заблокировать сайты возможно. "Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", — сказал Федиенко.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, а также запрещает доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.