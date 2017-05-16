Яценюк провел встречу с Обамой

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывший украинский премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк провел во вторник встречу с экс-президентом США Бараком Обамой.

Ранее сообщалось, что Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду. Ожидалось, что он встретится с экс-президентом Бараком Обамой и представителями новой американской администрации Дональда Трампа.

"Сегодня я встретился с (бывшим — ред.) президентом Обамой. Благодарен за его твердую поддержку — сейчас и в прошлом — Украины, нашей свободы и безопасности", — написал Яценюк в своем микроблоге в Twitter.

Today I met President Obama. Grateful for his strong support — now and in the past — for Ukraine, our freedom and security — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 16 мая 2017 г.

​Ранее также стало известно, что в Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации президента США, планируются переговоры с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности.