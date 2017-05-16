В Вене прошел благотворительный концерт в поддержку ЛНР

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку детских и медицинских учреждений самопровозглашенной Луганской народной республики прошел в Вене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР.

"В Вене прошел благотворительный концерт в пользу детских и медицинских учреждений Луганска. В программе концерта приняли участие музыканты из России, Австрии, Грузии, Словакии и Сербии", — рассказали в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, организаторами концерта выступила инициативная группа прихожан православного Венского собора Святого Николая, которые занимаются сбором помощи для луганских детей.

"Это уже третий концерт, проведенный ими с февраля 2015 года, а общая сумма помощи, которая была собрана в приходе и доставлена в Луганск, превысила 30 тысяч евро", — уточнили в Федерации профсоюзов.

В Федерации уточнили, что все средства от концерта будут направлены на оказание адресной помощи детским и медицинским учреждениям ЛНР.