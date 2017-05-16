В Вильнюсе дети, изучающие в школах русский язык, устроили протест у мэрии

ВИЛЬНЮС, 16 мая — РИА Новости. Дети и родители двух вильнюсских школ во вторник провели акцию протеста у стен мэрии, требуя от городских властей перекатить процесс реорганизации школ национальных меньшинств, сообщает корреспондент РИА Новости.

В акции протеста приняли участие школьники из двух вильнюсских школ с преподаванием на русском языке: школы имени А. Пушкина и Старогородской школы. Школа имени Пушкина два года пытается добиться статуса средней школы с комплектацией от первого до 12 классов. В настоящий момент в ней учатся дети с первого по 10 класс.

"Мы не хотим после 10 класса идти в другие школы, здесь наш дом, наша семья. Но нас никто не слышит", — сказала РИА Новости ученица 10 класса школы Дамира Айтмагамбетова.

Представитель профсоюза учебного заведения Ирина Лукашевич утверждает, что "школа способна проводить обучение детей до 12 класса, педагоги обладают высокой квалификацией, школа Пушкина в силах справиться с нагрузкой".

В акции протеста приняли участие и представители Старогородской вильнюсской школы. Вильнюсское самоуправление, ссылаясь на то, что в учебном заведении учится чуть более 200 детей, предлагает родителям перевести учеников в русско-польскую школу в соседнем районе, а помещение школы, по планам мэрии, будет передано литовской школе.

Во время акции протеста дети провели своеобразный флешмоб, старшеклассники играли в футбол, танцевали и пели.

Городской совет Вильнюса в прошлом году утвердил общий план преобразования школьной сети с 2016-2020 годы. В нем указано, что "благодаря регулированию потоков учеников, а также учитывая различную загрузку школ, уменьшится количество учебных заведений работающих в две смены, повысится качество обучения, а освобождающиеся помещения школ будут использоваться для работы учреждений неформального просвещения.