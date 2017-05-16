ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Литва вышла на первое место в мире по потреблению алкоголя, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа. Об этом сообщает Sputnik Литва.

По данным ВОЗ, за 2016 год один житель Литвы в среднем выпил 16 литров спирта. "По новейшим подсчетам, это делает ее крупнейшей пьяницей в Европе и самой пьющей страной в мире", — заявил Галеа.

Какие еще страны вошли в число лидеров по этому показателю, он не уточнил.

Согласно графику на сайте ВОЗ, Литва оказалась самой пьющей страной Европы в 2014 году – за год житель страны выпивал 15,2 литра чистого спирта. На втором месте была Беларусь (13,9 литра), на третьем – Чехия (12,7 литра).