Украина наложила санкции на умершего российского сенатора

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В опубликованном на сайте президента Украины списке лиц, в отношении которых были расширены санкции, оказался бывший российский сенатор Олег Пантелеев, который скончался в 2016 году.

Пантелеев фигурирует в расширенном списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, под номером 502, ему запрещен въезд на Украину сроком на год, на тот же срок заблокированы все его активы в стране.

Олег Пантелеев был членом Совета Федерации Федерального собрания России с 2001 по 2014 год, он скончался 16 сентября 2016 года.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка санкций против России. В список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Киев также ввел санкции в отношении целого ряда российских СМИ и запретил в стране доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".