США поддерживают Турцию в борьбе с ИГ* и РПК, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Турции в борьбе с группировкой "Исламское государство"* и Рабочей Партией Курдистана (РПК).

"Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции. Мы поддерживаем Турцию, которая находится на передовой по борьбе с терроризмом, которая борется с такими террористическими группами, как ИГ* и РПК", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Таийпом Эрдоганом в Вашингтоне.

Во вторник, 16 мая, начинается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который пройдет на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением Дональда Трампа о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ*. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России