Яровая: запрет георгиевской ленты на Украине узаконит действия неонацистов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Запрет на ношение георгиевской ленты на Украине узаконит действия неонацистов по осквернению исторической памяти и на государственном уровне означает официальную фашизацию страны, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

"Запрет Георгиевской ленты на государственном уровне означает официальную фашизацию, так как главная цель, которую преследует и решает нынешняя украинская власть таким аморальным способом — это узаконить действия неонацистов и националистов по осквернению исторической памяти и отрицанию итогов Второй Мировой войны, подтверждённых Нюрнбергским трибуналом", — сказала Яровая.

По её мнению, спокойствие Европы "на возведённое в закон беззаконие и гражданское бесправие все более девальвирует европейскую безопасность". "Покорность и поощрение нацизма политиками влечёт непоправимую расплату народными судьбами", — отметила Яровая.