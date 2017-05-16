Трамп заявил, что встреча с Лавровым была замечательной и успешной

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, была замечательной; США хотят привлечь максимальное число стран к совместной борьбе с терроризмом.

"У нас была очень успешная встреча с министром иностранных дел России на прошлой неделе…, у нас была замечательная встреча", — заявил журналистам Трамп перед началом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.

"У нас будут достижения (в борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство") в предстоящие годы, и мы хотим привлечь столь многие (страны), насколько это возможно, чтобы бороться с терроризмом", — сказал Трамп.