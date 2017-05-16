В СМИ сообщили о нескольких организациях, подвергшихся атаке вируса в США

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (79)

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Менее десяти американских организаций сообщили в министерство внутренней безопасности США, что были атакованы вирусом WannaCry, передает агентство Рейтер.

Ранее советник по внутренней безопасности Белого дома Том Боссерт сообщил, что федеральные системы США не пострадали в ходе масштабной кибератаки.

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с программой-вымогателем WannaCry.