МИД России прокомментировал заявления ЦРУ о "вмешательстве" в выборы в США

Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото

Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото

ЗАЯВЛЕНИЯ ЦРУ О ТОМ, ЧТО ПРИЧАСТНОСТЬ РФ К КИБЕРВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ВЫБОРЫ В США — "УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАКТ", ЯВЛЯЮТСЯ ТОТАЛЬНЫМ АБСУРДОМ – МИД РФ