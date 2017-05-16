В докладе Москальковой сказано о 430 гражданах России в украинских тюрьмах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В настоящий момент на территории Украины в местах принудительного лишения свободы отбывают наказание 430 граждан РФ, сообщается в годовом докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"На основе взаимодействия с украинским омбудсменом В. В. Лутковской с Украины получены полные списки российских граждан, которые были осуждены украинскими судами и отбывают наказание на Украине. По информации, направленной уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, их численность составляет 430 человек", — сообщается в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты".