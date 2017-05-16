Клинцевич прокомментировал запрет на георгиевские ленточки на Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Запретив ношение георгиевской ленты, Украина поставила себя вне рамок мировой истории, Россия даст адекватный ответ на это решение, заявил журналистам во вторник первый зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

"Это беспрецедентный шаг, который вообще не может воспринять нормальное человеческое сознание. Реально получается, что изготовление и ношение одного их ярчайших символов Победы во Второй мировой войне – символа той страны, которая внесла в эту Победу решающую роль, объявляется на Украине преступлением", — сказал Клинцевич.

По его словам, это полнейший разрыв не только с советской и общероссийской, но и со всей мировой историей. С принятием этого закона Украина поставила себя вне истории.

"По сути дела, нынешний киевский режим своим этим решением объявил врагами Украины всех ветеранов Великой Отечественной войны", — подчеркнул сенатор.

Клинцевич отметил, что еще никто и никогда не пытался так нагло и бесцеремонно пересмотреть итоги войны. "Россия, не сомневаюсь, по всем возможным каналам даст жесточайший ответ на этот закон", — сказал зампредседателя оборонного комитета.