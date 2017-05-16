Белый дом заявляет, что Трамп не скомпрометировал секретные источники

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не скомпрометировал каких-либо секретных источников в разговоре на прошлой неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Никакие источники не были никоим образом скомпрометированы", — сказал Макмастер.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.