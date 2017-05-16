Запретный символ: на Украине ввели штрафы за георгиевские ленточки

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Верховная рада ввела ответственность за георгиевские ленточки — за этот символ на одежде или машине, на плакатах или открытках жителям Украины грозят штрафы и административные аресты.

Соответствующий закон поддержали 238 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь этот документ предстоит подписать президенту Петру Порошенко.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что с 2014 года георгиевская лента использовалась "пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма".

"Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты" называется в законе "пропагандой" и попадает под запрет. Ношение ленточки на одежде, крепление к автомобилям, изображение на открытках, плакатах, наклейках, использование в произведениях искусства и СМИ будет караться штрафом от 850 до 2550 тысячи гривен (от 32 до 97 долларов по текущему курсу). Сама ленточка и предметы, на которых она изображена, подлежат конфискации.

Повторное нарушение грозит штрафом от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

Однако для ветеранов Великой Отечественной войны в законе сделано исключение — ордена и медали, в оформлении которых использована георгиевская лента, носить разрешается.

Георгиевская ленточка — не единственный символ Великой Победы, попавшей под запрет на Украине. Ранее киевские власти запретили Знамя Победы — из-за изображенных на нем серпа и молота и пятиконечной звезды Знамя попадает под так называемый закон о декоммунизации, запретивший советскую символику.

Отменить Солнце и Луну

В России решение Верховной рады о штрафах за георгиевские ленточки резко раскритиковали.

"Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?" — написала на своей страницы в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

При этом она добавила, что для решения настоящих проблем у Киева ни сил ни воли нет, "а на перекраску тигров деньги сейчас найдут".

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что теперь Украина отменяет не только коммунистические символы, но и те, которые она считает враждебными.

"Хотя никакой враждебности георгиевская ленточка не несет. Но, видимо, тогда они пошли по пути отмены Солнца и Луны. Наверное, можно так истолковать", — сказал депутат РИА Новости.

"Это не поддается никакому пониманию… А может, вообще цвета отменить и радугу отменить заодно?" — добавил он.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

9 мая — рабочий день

Власти Украины настойчиво пытаются отказаться от празднования Дня Победы и его якобы "советского формата". С 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые отмечают 8 мая день капитуляции нацистской Германии. При этом власти продвигают новую эмблему праздника — стилизованное изображение красного мака.

Кроме того, само 9 мая может стать для украинцев обычным рабочим днем. С такой инициативой в очередной раз выступил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он рассчитывает, что уже в 2018 году выходной день на Украине перенесут на 8 мая. Такой перенос, утверждает Вятрович в колонке для издания "Апостроф", станет продолжением кампании по "переформатированию старых советских праздников" для молодого поколения.

"Переубеждать пожилых людей, почти всю жизнь проживших в СССР, смысла нет, однако необходимо не допустить возрождения на Украине "советских традиций" в будущем", — написал глава УИНП.

Нынешние официальные мероприятия 8 мая оказались довольно скромными и ограничились возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.

Во время последней церемонии президент Петр Порошенко заявил, что День Победы на Украине его больше не будут отмечать по "московскому сценарию".

"Конечно, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным", — сказал он.

Как прошел День Победы на Украине

До сих пор на Украине официально георгиевские ленточки запрещены не были, но представители власти каждый год перед Днем Победы настоятельно рекомендуют отказаться от них. Так, в преддверии праздника советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк выступил с предупреждением о том, что ленточки могут вызвать "логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина".

Какова эта "логичная и объективная правильная реакция", стало ясно из заявлений радикалов, которые обещали сорвать шествия "Бессмертного полка" в Киеве и других городах.

Они попытались выполнить обещание и помешать тем, кто пришли на шествие с портретами своих родственников-фронтовиков. Акция, которая на Украине проходила под названием "Никто не забыт! Ничто не забыто!", собрала в Киеве около трех тысяч человек.

Радикалы из "Добровольческого движения ОУН"*, чей офис расположен по маршруту движения колонны, бросали в участников шествия пакетами с краской, яйцами и даже дымовыми шашками.

Националисты отнимали у людей георгиевские ленточки, устраивали драки, мешали возлагать цветы. Потасовки отмечены не только в Киеве, но в Одессе, Запорожье, Житомире, Харькове, Днепре (бывшем Днепропетровске). Всего, по заявлению МВД Украины, в этот день задержали 45 человек.

* Радикальная организация, запрещенная в России.