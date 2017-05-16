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В мире

Запретный символ: на Украине ввели штрафы за георгиевские ленточки

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (228)
19:5416.05.2017
(обновлено: 20:03 16.05.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАкция Георгиевская ленточка. Архивное фотоАкция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Верховная рада ввела ответственность за георгиевские ленточки — за этот символ на одежде или машине, на плакатах или открытках жителям Украины грозят штрафы и административные аресты. 

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Захарова назвала антидемократическим решение Рады о георгиевских ленточках
Соответствующий закон поддержали 238 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь этот документ предстоит подписать президенту Петру Порошенко.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что с 2014 года георгиевская лента использовалась "пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма".

"Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты" называется в законе "пропагандой" и попадает под запрет. Ношение ленточки на одежде, крепление к автомобилям, изображение на открытках, плакатах, наклейках, использование в произведениях искусства и СМИ будет караться штрафом от 850 до 2550 тысячи гривен (от 32 до 97 долларов по текущему курсу). Сама ленточка и предметы, на которых она изображена, подлежат конфискации.

Повторное нарушение грозит штрафом от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

Однако для ветеранов Великой Отечественной войны в законе сделано исключение — ордена и медали, в оформлении которых использована георгиевская лента, носить разрешается.

Георгиевская ленточка — не единственный символ Великой Победы, попавшей под запрет на Украине. Ранее киевские власти запретили Знамя Победы — из-за изображенных на нем серпа и молота и пятиконечной звезды Знамя попадает под так называемый закон о декоммунизации, запретивший советскую символику.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Празднование Дня Победы в Киеве

Отменить Солнце и Луну

В России решение Верховной рады о штрафах за георгиевские ленточки резко раскритиковали.

День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
Две Украины слишком много для одной Победы
"Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны. А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?" — написала на своей страницы в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

При этом она добавила, что для решения настоящих проблем у Киева ни сил ни воли нет, "а на перекраску тигров деньги сейчас найдут". 

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что теперь Украина отменяет не только коммунистические символы, но и те, которые она считает враждебными.

"Хотя никакой враждебности георгиевская ленточка не несет. Но, видимо, тогда они пошли по пути отмены Солнца и Луны. Наверное, можно так истолковать", — сказал депутат РИА Новости.

"Это не поддается никакому пониманию… А может, вообще цвета отменить и радугу отменить заодно?" — добавил он. 

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. 

Участники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.Волонтеры Российских студенческих отрядов в Первомайском сквере Новосибирска во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.Дети повязывают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗатем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.Старт акции Георгиевская ленточка в России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкК патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.Всероссийская акция Георгиевская ленточка в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНесмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВпервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДля миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.Волонтер Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Патриот раздает георгиевские ленточки в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
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9 мая — рабочий день

Власти Украины настойчиво пытаются отказаться от празднования Дня Победы и его якобы "советского формата". С 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые отмечают 8 мая день капитуляции нацистской Германии. При этом власти продвигают новую эмблему праздника — стилизованное изображение красного мака.

Полиция задерживает протестующего против празднования Дня Победы в Киеве. 9 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Amnesty International осудила задержания украинцев за советскую символику
Кроме того, само 9 мая может стать для украинцев обычным рабочим днем. С такой инициативой в очередной раз выступил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он рассчитывает, что уже в 2018 году выходной день на Украине перенесут на 8 мая. Такой перенос, утверждает Вятрович в колонке для издания "Апостроф", станет продолжением кампании по "переформатированию старых советских праздников" для молодого поколения.

"Переубеждать пожилых людей, почти всю жизнь проживших в СССР, смысла нет, однако необходимо не допустить возрождения на Украине "советских традиций" в будущем", — написал глава УИНП.

Ветераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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9 мая: альтернативная победа
Нынешние официальные мероприятия 8 мая оказались довольно скромными и ограничились возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.

Во время последней церемонии президент Петр Порошенко заявил, что День Победы на Украине его больше не будут отмечать по "московскому сценарию".

"Конечно, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным", — сказал он.

Как прошел День Победы на Украине

До сих пор на Украине официально георгиевские ленточки запрещены не были, но представители власти каждый год перед Днем Победы настоятельно рекомендуют отказаться от них. Так, в преддверии праздника советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк выступил с предупреждением о том, что ленточки могут вызвать "логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина".

День Победы в Днепре. Архивное фото
© РИА Новости / Захар Виноградов
Власти Украины мстят за "Марш Победы" и Красное знамя
Какова эта "логичная и объективная правильная реакция", стало ясно из заявлений радикалов, которые обещали сорвать шествия "Бессмертного полка" в Киеве и других городах.

Они попытались выполнить обещание и помешать тем, кто пришли на шествие с портретами своих родственников-фронтовиков. Акция, которая на Украине проходила под названием "Никто не забыт! Ничто не забыто!", собрала в Киеве около трех тысяч человек. 

Радикалы из "Добровольческого движения ОУН"*, чей офис расположен по маршруту движения колонны, бросали в участников шествия пакетами с краской, яйцами и даже дымовыми шашками.

Националисты отнимали у людей георгиевские ленточки, устраивали драки, мешали возлагать цветы. Потасовки отмечены не только в Киеве, но в Одессе, Запорожье, Житомире, Харькове, Днепре (бывшем Днепропетровске). Всего, по заявлению МВД Украины, в этот день задержали 45 человек.

* Радикальная организация, запрещенная в России.

© РИА Новости / Захар ВиноградовНационалисты пытаются сорвать День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
Националисты пытаются сорвать День Победы в Днепре
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