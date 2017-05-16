СМИ сообщили о нарушениях, связанных с предстоящими выборами в Иране

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Ирана сообщили о более чем 60 нарушениях, связанных с предстоящими выборами в стране, передает агентство Рейтер.

Параллельно с президентскими выборами в Иране будут проходить выборы в местные советы.

Представитель органа юстиции страны Голамхоссейн Мохсени Эжеи заявил во вторник, что за нарушения ответственны "губернаторы, главы округов, главы районов и председатели правительственных учреждений".

По данным иранского интернет-портала Mizan, два человека из команды одного из кандидатов были задержаны за попытку похитить документы, касающиеся соперника.

После того как из президентской гонки выбыли два претендента на пост главы страны, кандидатов осталось всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.