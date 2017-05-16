Украина запретила дружить с российскими соцсетями

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введенные властями Украины санкции в отношении российских соцсетей и ряда других IT-компаний в большей степени затронут самих граждан Украины, которые, между тем, все равно смогут пользоваться сервисами, используя программы для обхода блокировок, считают эксперты и участники рынка.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Главный пострадавший на Украине

Доля посещаемости украинцами ресурсов российского интернета составляет 12,5%, рассказал советник президента РФ Герман Клименко. Ежемесячно сервисами "Яндекса" пользуются 11 миллионов украинских жителей. Аудитория Mail.Ru Group на Украине составляет 25 миллионов, в частности, у "ВКонтакте" — 16 миллионов пользователей, у "Одноклассников" — 9,5 миллиона.

"Я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%. … Украина не самая богатая страна", — сказал Клименко РИА Новости.

Интернет-гиганты "Яндекс" и Mail.Ru Group также заявили, что санкции не окажут негативного влияния на деятельность компаний. По их мнению, решение украинских властей ударит, прежде всего, по самим пользователям – гражданам Украины.

"Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь", — сообщила компания.

Mail.Ru Group, в свою очередь, ввиду небольшой доли выручки на Украине не видит причин для корректировки своих финансовых планов.

Бессмысленная блокировка

При этом, в Mail.Ru Group отметили, что компания, несмотря на санкции, будет продолжать предоставлять все сервисы пользователям во всех странах, в частности, на Украине. "Существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", — поясняет интернет-компания.

По мнению замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, запрет российских соцсетей и интернет-сервисов на территории Украины нереализуем и лишь приведет к воспитанию правового нигилизма в стране: пользователи будут обходить блокировку.

"Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения. Потому что, если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственной реакцией их пользователей на блокировку будет скачивание анонимайзеров, VPN и других программ, позволяющих обходить блокировку", — сказал он РИА Новости.

Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев считает, что украинские власти вряд ли смогут обеспечить полную блокировку российских ресурсов. "Я думаю, что блокировка будет на уровне IP-адресов, то есть в самом простом режиме. И, конечно же, она легка для обхода", — сказал эксперт РИА Новости.