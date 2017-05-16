Украина запретила дружить с российскими соцсетями

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введенные властями Украины санкции в отношении российских соцсетей и ряда других IT-компаний в большей степени затронут самих граждан Украины, которые, между тем, все равно смогут пользоваться сервисами, используя программы для обхода блокировок, считают эксперты и участники рынка.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".
Главный пострадавший на Украине
"Я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%. … Украина не самая богатая страна", — сказал Клименко РИА Новости.
Интернет-гиганты "Яндекс" и Mail.Ru Group также заявили, что санкции не окажут негативного влияния на деятельность компаний. По их мнению, решение украинских властей ударит, прежде всего, по самим пользователям – гражданам Украины.
"Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь", — сообщила компания.
Mail.Ru Group, в свою очередь, ввиду небольшой доли выручки на Украине не видит причин для корректировки своих финансовых планов.
Бессмысленная блокировка
По мнению замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, запрет российских соцсетей и интернет-сервисов на территории Украины нереализуем и лишь приведет к воспитанию правового нигилизма в стране: пользователи будут обходить блокировку.
"Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения. Потому что, если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственной реакцией их пользователей на блокировку будет скачивание анонимайзеров, VPN и других программ, позволяющих обходить блокировку", — сказал он РИА Новости.
Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев считает, что украинские власти вряд ли смогут обеспечить полную блокировку российских ресурсов. "Я думаю, что блокировка будет на уровне IP-адресов, то есть в самом простом режиме. И, конечно же, она легка для обхода", — сказал эксперт РИА Новости.