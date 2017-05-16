Трамп делился с Лавровым информацией, соответствующей цели переговоров

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым делился только информацией, которая соответствовала цели переговоров, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По его словам, Трамп делился "только подходящей информацией, соответствующей цели переговоров". Макмастер также повторил свои слова, что информация, опубликованная Washington Post, является ложной. В то же время он отказался ответить на вопрос, делился ли Трамп секретными данными с российским министром.

"Утверждения в данной статье являются ложными, что каким-то образом дискуссия, которая состоялась у президента, была неуместной или привела к ошибке с точки зрения национальной безопасности", — сказал Макмастер на брифинге в Белом доме.