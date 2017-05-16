Трамп делился с Лавровым информацией, соответствующей цели переговоров

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым делился только информацией, которая соответствовала цели переговоров, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
"Утверждения в данной статье являются ложными, что каким-то образом дискуссия, которая состоялась у президента, была неуместной или привела к ошибке с точки зрения национальной безопасности", — сказал Макмастер на брифинге в Белом доме.