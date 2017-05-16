Премьер-министр Польши заявила, что правительство не примет беженцев

ВАРШАВА, 16 апр — РИА Новости. Правительство Польши не согласится принимать беженцев, заявила во вторник премьер-министр страны Беата Шидло на пресс-конференции в Варшаве.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер Шидло ранее раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.

Согласно последним социологическим опросам, против приема беженцев выступают почти три четверти жителей Польши.

"Нет возможности в настоящее время в Польше принимать беженцев. Такая позиция польского правительства", — сказала Шидло.

"Мы хотим помогать. Оказываем гуманитарную помощь там, где она требуется и люди ее ждут. Мы увеличиваем гуманитарную помощь, участвуем в международных гуманитарных акциях, сотрудничаем с неправительственными организациями, помогаем в лечении пострадавших", — добавила премьер-министр.

"Мы не согласимся на навязывание Польше и другим странам каких-либо принудительных квот беженцев", — сказала Шидло.

Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Я призываю Польшу и Венгрию, которые не переместили к себе ни одного человека, нуждающегося в защите, начать делать это сейчас", — сказал Аврамопулос журналистам в Страсбурге.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.