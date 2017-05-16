Трамп мог не знать об источнике информации, которой он поделился с Лавровым

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог не знать, источник информации, которой он поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Советник несколько раз подчеркнул, что администрация считает, что вся информация, которую президент США предоставил главе российского МИД была "подобающей".
Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.
Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.
Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.