Хакеры обещают "слить" данные ракетных программ России, Китая, Ирана и КНДР

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Хакерская группа Shadow Brokers, которая взяла ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности (АНБ) США, заявила, что с июня начнет публиковать данные по ракетным и ядерным проектам ряда стран. Об этом сообщает Рейтер.

По данным информагентства, хакеры угрожают ежемесячно публиковать утечки из России, Китая, Ирана и КНДР, а также данные из межбанковской системы SWIFT.

Хакеры также обещают дать возможность всем желающим приобрести программы для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов. Кроме того, участники группы намерены предоставить доступ к ранее неизвестным уязвимостям операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft.

Представители Microsoft уже заявили, что готовятся отразить угрозы Shadow Brokers. Предыдущие уязвимости ОС, открытые хакерами, корпорация связывала именно с инструментами, похищенными у АНБ, отмечает Рейтер.