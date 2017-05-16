В Европе задумались о прекращении обмена разведданными с США из-за Трампа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В одной из европейских стран могут приостановить обмен разведданными с США, если выяснится, что президент США сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову "секретную информацию", сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в спецслужбах этой страны.

Представитель спецслужб согласился рассказать об этом агентству лишь при условии, что ни его имя, ни страна не будут названы, так как у него нет полномочий обсуждать данный вопрос публично, сообщает АП.

Как заявил представитель спецслужб, продолжение обмена разведданными может "оказаться опасным для наших источников", пишет АП.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что в ходе встречи с Лавровым в Белом доме Трамп поделился с российским министром сверхсекретной информацией о группировке ИГ*.

Дональд Трамп заявил, что имел полное право передать России данные о терроризме и безопасности авиаперелетов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью Washington Post "ерундой".

* Террористическая организация, запрещенная в России.