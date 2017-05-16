Юрист: российские компании могут обжаловать запрет соцсетей на Украине

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. У компаний РФ есть перспективы обжаловать в Европейском суде решение Украины о запрете российских соцсетей, считает президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"В принципе перспектива есть (обжаловать в Европейском суде). Но для того чтобы обратиться в Европейский суд, надо пройти все инстанции на Украине. То есть надо, чтобы наши компании обратились с исками в украинский суд, и только после прохождения всех инстанций обратиться в Европейский суд. Но это может занять 1,5-2 года", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, вопрос может решиться и в украинских судах. "Тут сложно что-либо предсказывать, потому что есть международные акты, которые не напрямую регулируют деятельность сетевых ресурсов, а косвенно через право на информацию, обеспечение безопасности на доступ информации. Поэтому, может быть, даже в украинских судах удастся это сделать. Потому что это международное обязательство, которое они вынуждены исполнять", — отметил Капустин.

Он сообщил также, что были уже прецеденты, когда компании обращались в суд, в том числе в Европейский суд по правам человека.

Эксперт считает, что "лучше было бы, чтобы не международные компании обращались в суд, а физические лица — граждане Украины или иностранцы, которые проживают на территории Украины". "Они могут потребовать, чтобы Украина отменила запрет, потому что это национальный ресурс, они имеют право получать национальную информацию, и запрет подобного рода ограничивает их право на получение информации", — сказал президент Российской ассоциации международного права.