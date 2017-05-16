Спикер сената: Польша в вопросе мигрантов будет опираться на мнение граждан

ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Польша в вопросе приема мигрантов, прежде всего, будет руководствоваться мнением своих граждан, заявил спикер сената республики Станислав Карчевский журналистам во вторник в Варшаве.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло ранее раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев. Согласно последним социологическим опросам против приема беженцев выступают почти три четверти жителей Польши.

"Польша обратит внимание и на то, каким образом нужно мигрантам помогать, и прежде всего на то, каково мнение польских граждан, которые не за прием мигрантов", — сказал Карчевский.

Он отметил, что к противникам приема мигрантов из мусульманских стран присоединились не только политики польской правящей партии "Право и справедливость", но и политики крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая ранее была не против приема мигрантов.

Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.