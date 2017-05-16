Заблокировать российские сайты Порошенко посоветовали враги, уверен эксперт

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Заблокировать российские сайты президенту Украины Петру Порошенко могли посоветовать только враги: "только враг может посоветовать создать проблемы для миллионов украинских граждан", заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.

"Это совет врагов Порошенко. Только враг может посоветовать создать проблемы для миллионов украинских граждан, многие из которых политикой и слушают музыку. Люди будут злые", — сказал Погребинский.

Он отметил, что опытные пользователи смогут найти способы обойти запреты.

"Думаю, это какая-то форма отчаяния, если президент…. влезая в личную жизнь людей", — отметил Погребинский.

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.