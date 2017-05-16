Ассанж заявил, что ЦРУ является самой некомпетентной разведкой в мире

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж назвал ЦРУ самым опасным и некомпетентным разведывательным агентством в мире и обвинил его в вооружении террористов и разрушении демократий.

Ранее официальный представитель ведомства Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) сказала телеканалу RT, что ЦРУ считает причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США "установленным фактом", а также заявила, что "у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж".

"ЦРУ является самым опасным некомпетентным разведывательным агентством в мире. Оно вооружило террористов, разрушило демократии и установило и поддерживало диктаторские режимы по всему миру", — прокомментировал RT Ассанж.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".