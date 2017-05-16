В Ассошиэйтед Пресс пообещали активно защищаться в суде по иску Дерипаски

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АР) намерено "энергично защищаться" против иска о клевете, поданного российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщила РИА Новости директор AP по связям со СМИ Лорен Истон.

"Ассошиэйтед Пресс настаивает на правильности своей публикации. Мы будем энергично защищаться по данному иску", — сказала Истон.

Иск Дерипаски был подан накануне в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, свидетельствуют материалы дела. В исковом заявлении говорится, что 22 марта журналисты агентства Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах". Представитель бизнесмена подтвердил факт подачи иска о клевете.

Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.

Бизнесмен потребовал от агентства дать поправку и разъяснить, что он и Манафорт никогда не заключали контрактов о продвижении интересов российского правительства и что любые отношения между ними прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

Агентство отказалось публиковать поправку, в связи с чем Дерипаска подал в суд. Истец требует присудить ему справедливую денежную компенсацию, не указывая, какую именно сумму он считает справедливой.