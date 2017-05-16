Лукашевич: Россия потребует реакции на санкции Киева от всех структур ОБСЕ

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Россия будет добиваться от всех соответствующих структур ОБСЕ реакции на новые санкции Украины в отношении российских политиков, журналистов, соцсетей, заявил РИА Новости во вторник постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

"Будем добиваться, безусловно, реакции соответствующих структур ОБСЕ, действующего австрийского председательства на этот очередной комплекс антироссийских мер", — сказал он.

По его мнению, действия Киева "основаны на политических амбициях, не вписываются ни в какие международные нормы".