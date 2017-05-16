В Саудовской Аравии вирус-вымогатель атаковал компьютеры госструктур

ДУБАЙ, 16 мая — РИА Новости. Компьютеры некоторых государственных и частных организаций в Саудовской Аравии оказались заражены вирусом WannaCry, сообщил во вторник Центр электронной безопасности королевства.
В центре отметили, что разослали инструкции различным структурам о том, что делать в случае заражения вирусом их компьютеров. Саудовские специалисты по электронной безопасности подчеркнули, что "принимают превентивные меры для защиты сети от атак вируса".
В то же время саудовский новостной портал "Ахбар ас-Саудия" сообщил, что два дня назад из-за заражения вирусом-вымогателем оказалась парализована работа 18% компьютеров саудовской телекоммуникационной компании Saudi Telecom Company, которая обеспечивает доступ к мобильной связи и интернет-услугам миллионам пользователей в королевстве.
Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.