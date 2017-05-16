Москалькова намерена просить о помиловании осужденного летчика Ярошенко

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена "на самом высоком уровне" обратиться с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США.

"Сейчас прорабатываю вопрос с тем, чтобы обратиться на самый высокий уровень о возможности его помилования или перевода в страну", — сказала Москалькова журналистам во вторник.

Омбудсмен пояснила, что у нее на приеме была жена Ярошенко Виктория, которая рассказала, что из-за плохих условий лётчик "превратился в старика". Кроме того, в США не предусмотрены длительные свидания для заключенных.

"Один раз в неделю дается маленький кусочек курицы. Все остальное – это каша, полное отсутствие витаминов, у него выпали все зубы, он превратился в старика", — пояснила Москалькова.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.