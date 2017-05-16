Вице-президент Ирана Джахангири заявил о выходе из президентской гонки

ТЕГЕРАН, 16 мая — РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири официально объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру президента Хасана Роухани.

"Я работал и продолжу прикладывать усилия ради успеха Роухани и его программы на выборах", — говорится в заявлении Джахангири, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В понедельник свою кандидатуру снял мэр Тегерана Мохаммад Галибаф, поддержав аятоллу Ибрахима Раиси.

Таким образом, кандидатов теперь всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.