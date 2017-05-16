Санкции Киева ущемляют права украинских граждан, считает Москалькова

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Санкции Киева в отношении России ущемляют права граждан Украины, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Трудно комментировать абсурдные решения… Мне кажется, что сами инициаторы санкций сегодня понимают, что в первую очередь больше всего пострадали они лично, потому что люди не понимают, почему они лишаются контактов с Россией, гуманитарных, торговых, экономических. Терпят ущерб. Вот это и есть, наверное, ущемление прав человека", — сказала Москалькова журналистам во вторник.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.