Порошенко заявил о закрытии своей страницы "Вконтакте"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его официальные страницы в российских соцсетях, в том числе "ВКонтакте", будут закрыты, и призвал всех украинцев также немедленно покинуть эти сервисы в целях безопасности.

На сегодняшний день на страницу Порошенко "ВКонтакте" подписаны почти 500 тысяч человек.

Ранее во вторник Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", — говорится во вторник в сообщении на официальной странице Порошенко "ВКонтакте".

Он отметил, что "гибридная война требует адекватных ответов на вызовы". "Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях", — говорится в сообщении. Порошенко подчеркнул, что "массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно".

Кроме того, с официального сайта президента Украины была убрана ссылка на страницу президента "ВКонтакте". В то же время президент Украины предложил следить за его страницами в других соцсетях.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.