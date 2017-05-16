Украинские санкции затронули 14 несуществующих российских банков

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина продлила санкции в отношении 30 российских банков, из которых 12 лишились лицензий, еще два были реорганизованы, следует из нового санкционного списка на сайте украинского президента.

Санкции были продлены в отношении в отношении 15 действующих банков: Сбербанка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, СМП Банка, банка "Россия", РНКБ, Генбанка, Индустриального сберегательного банка, К2 Банка, Крайинвестбанка, банка "Первомайский", "Рублев", "Северный кредит", "Таатта".

Ряд банков, в отношении которых были продлены санкции, уже лишились лицензии: Агроинкомбанк, Аделантбанк, Байкалбанк, "Бизнес для Бизнеса", Джаст банк, Инвестрастбанк, Маст-банк, Смартбанк, "Смолевич", ФИА-банк, "Финансовый стандарт", Тальменка-банк.

Еще два банка были реорганизованы и теперь не существуют как самостоятельные юридические лица: банк "Верхневолжский" был присоединен к банку ВВБ, а "Инвестиционный Капитал" присоединен к СМП Банку. Также санкции были продлены против Темпбанка, в отношении которого наступил страховой случай, но решение об отзыве лицензии еще не принято.

Санкции были продлены и в отношении небанковской кредитной организации "Центр международных расчетов", которая в апреле 2016 года успела получить статус банка (ООО "ЦМРБАНК").

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладатель авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".