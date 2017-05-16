Советник МВД Украины считает, что не стоит вводить санкции в отношении "1С"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, член коллегии МВД и советник главы министерства Антон Геращенко считает, что Киеву не стоило вводить санкции в отношении бухгалтерской программы "1С".
"Мне известно, что указ президента касается соцсетей – "ВКонтакте" и "Однокласники", мне неизвестно, откуда взялась информация о блокировке работы "1С". Это полезная программа, она используется не только на Украине, но и в других странах мира, то есть надо отличать "мухи от котлет". Все то, что несет информационно-пропагандистскую угрозу… или делает другие вещи против национальной безопасности, должно быть заблокировано. Если это бухгалтерская программа, пусть она работает", — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112.Украина".