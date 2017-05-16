Рада приняла закон о наказании за ношение георгиевской ленточки на Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Верховная рада приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты.

Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

На законодательном уровне на Украине георгиевские ленты не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. Вместо этого с 2014 года на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что с 2014 года георгиевская лента использовалась "пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма в Украине".

В законе указывается, что "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображение. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

"Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение — влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов по текущему курсу) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения", — говорится в тексте проекта закона.

В документе отмечается, что подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен – от 97 до 190 долларов) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира.