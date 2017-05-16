Киевский режим строит авторитарное государство, заявили в МИД России

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Опасаясь малейших признаков инакомыслия, киевский режим движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и доступ к информации жестко ограничиваются, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны Украины.
"Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стали обыденным явлением. Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям", говорится в сообщении МИД РФ.